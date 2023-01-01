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Киноафиша Фильмы Память Память, 2021: актеры и роли
Memoria Память 2021 / Колумбия / Таиланд / Франция / Германия / Мексика / Катар / Китай / Швейцария
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23 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Память, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Апитчатпон Вирасетакул Апитчатпон Вирасетакул Apichatpong Weerasethakul
В ролях
Тильда Суинтон Тильда Суинтон Tilda Swinton Жанна Балибар Жанна Балибар Jeanne Balibar Хуан Пабло Уррего Хуан Пабло Уррего Juan Pablo Urrego Элкин Диас Элкин Диас Elkin Díaz Даниэль Хименес Качо Даниэль Хименес Качо Daniel Giménez Cacho
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