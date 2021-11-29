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Апитчатпон Вирасетакул
Апитчатпон Вирасетакул
Apichatpong Weerasethakul
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Апитчатпон Вирасетакул
Apichatpong Weerasethakul
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Дата рождения
16 июля 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Бангкок, Таиланд
Биография Апитчатпон Вирасетакул
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Фильмография Апитчатпон Вирасетакул
Память
драма, мистика
2021, Колумбия / Таиланд / Франция / Германия / Мексика / Катар / Китай / Швейцария
5.0
Кладбище блеска
ужасы
2015, Таиланд / Великобритания / Франция / Германия / Малайзия / Корея / Мексика / США / Норвегия
6.0
Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни
мелодрама, фэнтези, комедия
2010, Германия / Франция / Великобритания / Испания / Таиланд
6.0
Синдромы и столетие
драма
2006, Таиланд / Австрия / Франция
7.0
Тропическая болезнь
фэнтези, драма, мелодрама
2004, Таиланд / Франция / Германия / Италия
7.0
Неопознанный полуденный объект
документальный, драма
2000, Таиланд / Нидерланды
6.0
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29 ноября 2021 15:02
Новый фильм Апитчатпона Вирасетакула «Память» не выйдет онлайн, но отправится в бесконечный прокат
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Написать
6 октября 2021 16:54
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7 июня 2021 14:55
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