Потустороннее - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Потустороннее. Дублированный трейлер

Потустороннее. Дублированный трейлер

Дата публикации: 28 февраля 2022
Потустороннее – Город охватывает волна необъяснимых смертей. Во время расследования выясняется, что это как-то связано с найденной подростками старинной игрой, которая открыла мир для чего-то паранормального.
Ксения Казанцева 11 марта 2022, 01:58
Оценка
👎🏻
11 марта 2022, 01:58 Ответить
Кристина Добродушная 13 марта 2022, 11:35
Оценка
Такое себе
13 марта 2022, 11:35 Ответить
3.6 Потустороннее
Потустороннее криминал, мистика, триллер, 2020, Китай
