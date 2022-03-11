Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мальдивы подождут"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Потустороннее
Отзывы о фильме «Потустороннее»
The Darker the Lake
Потустороннее
2020 / Китай
Трейлер
4.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 3.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Потустороннее»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Ксения Казанцева
11 марта 2022, 01:58
Оценка
👎🏻
11 марта 2022, 01:58
0
0
Ответить
Кристина Добродушная
13 марта 2022, 11:35
Оценка
Такое себе
13 марта 2022, 11:35
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Сквозь время
8 комментариев
Астрал. Женщина в черном
4 комментария
Форсаж 10
81 комментарий
Король-львенок
3 комментария
Человек-Паук: Паутина Вселенных
39 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Рецензия
Отзывы
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Отзывы
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Король-львенок
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Отзывы
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail