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Некогда успешный музыкальный продюсер Мин-су погряз в долгах и прячется от опасных кредиторов. Простая случайность сводит его с молчаливым Джи-хуном, в котором он видит большой талант, способный решить все денежные проблемы. Вот только ему предстоит столкнуться с проблемой: новый протеже не может выступать перед людьми из-за парализующего страха. Поняв, что отступать некуда, Мин-су идет на риск и предлагает музыканту контракт на 10 выступлений. После них он либо преодолеет свою травму и начнет…