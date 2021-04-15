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The Box The Box
Киноафиша Фильмы The Box Отзывы о фильме «The Box»
The Box The Box 2021 / Корея
8.2 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «The Box»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Некогда успешный музыкальный продюсер Мин-су погряз в долгах и прячется от опасных кредиторов. Простая случайность сводит его с молчаливым Джи-хуном, в котором он видит большой талант, способный решить все денежные проблемы. Вот только ему предстоит столкнуться с проблемой: новый протеже не может выступать перед людьми из-за парализующего страха. Поняв, что отступать некуда, Мин-су идет на риск и предлагает музыканту контракт на 10 выступлений. После них он либо преодолеет свою травму и начнет…

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Настя Плотникова 15 апреля 2021, 19:06
Оценка
Жду фильм ведь там играют великолепные актеры и наш прекрасный Пак Чанель,участник великой к-поп группы EXO
15 апреля 2021, 19:06 Ответить
Sarana Garmazhapova 17 апреля 2021, 07:36
Жду этот фильм😍😍😍
17 апреля 2021, 07:36 Ответить
라일락 냄새 18 апреля 2021, 06:24
Оценка
Чанёль ❤
18 апреля 2021, 06:24 Ответить
Wife Yeosang 18 апреля 2021, 08:49
Жду очень фильм 😀 😀
18 апреля 2021, 08:49 Ответить
galinskaya.ru 18 апреля 2021, 12:38
Очень жду этот фильм в г.Белогорск (Крым) ❤❤❤
18 апреля 2021, 12:38 Ответить
Rahimkulovasonya 18 апреля 2021, 23:36
Очень жду этот фильм, надеюсь на показ в Новороссийске 🙏
18 апреля 2021, 23:36 Ответить
ilena_dar 19 апреля 2021, 21:03
Ждём-с 😍😎
Добавляем актёра Пак Чхан-Ёля🤪
19 апреля 2021, 21:03 Ответить
Карина Иминова 22 апреля 2021, 04:30
Оценка
Ждуууууууу, очень хочу на этот фильм ❤️
22 апреля 2021, 04:30 Ответить
Карина Иминова 22 апреля 2021, 04:31
Оценка
Хочу чтобы его показали в Бишкеке 😭
22 апреля 2021, 04:31 Ответить
Rufa Kuash 22 апреля 2021, 22:20
Ждём 👏🏻👏🏻👏🏻
22 апреля 2021, 22:20 Ответить
Кристина Волкова 23 апреля 2021, 23:31
Оценка
Оченььь надеюсь что его покажут в нашем кинотеатре😍
23 апреля 2021, 23:31 Ответить
Кристина Волкова 23 апреля 2021, 23:33
Оценка
Ждуууууу🥰
23 апреля 2021, 23:33 Ответить
Ева Нгелион'сехунова 26 апреля 2021, 08:03
постараемся ради нашего чанёля!
26 апреля 2021, 08:03 Ответить
Лена Богданова 28 апреля 2021, 17:08
Оценка
Надеюсь увижу фильм в кинотеатре своего города🥺
Очень хочу посмотреть этот фильм с Чанёли🤧❤️
28 апреля 2021, 17:08 Ответить
Катя Сафронова 3 мая 2021, 20:10
Хаха хочу попасть на премьеру) интересно сколько эри туда придут
3 мая 2021, 20:10 Ответить
byunsana5 9 мая 2021, 07:20
Оценка
Очень жду этот фильм в Ташкенте....
9 мая 2021, 07:20 Ответить
mzaka96 10 мая 2021, 18:47
Жду с нетерпением, хочу наконец посмотреть на Еля через огромный экран с исключительно его любителями!
10 мая 2021, 18:47 Ответить
Je Yeol Lee 14 мая 2021, 17:26
Оценка
Эри я завтра иду я сейчас заплачу от радости
14 мая 2021, 17:26 Ответить
Je Yeol Lee 15 мая 2021, 19:17
Оценка
Фильм очень понравился Чанель играл на высшем уровне классные песни
15 мая 2021, 19:17 Ответить
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