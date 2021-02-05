Лес самоубийц, 2021

Аокигахара — место с дурной репутацией. По статистике, здесь ежегодно происходят сотни самоубийств. Отчаявшиеся люди преодолевают многодневный маршрут, чтобы наложить на себя руки близ живописного склона горы Фудзиямы. Однажды сюда попадает группа молодых студентов из мегаполиса. Чтобы выжить, им придется сразиться с потусторонней силой.

«Лес самоубийц» — продолжение мистического хоррора «Деревня Инунаки», вышедшего на экраны в 2019 году. Режиссером и сценаристом вновь выступил Такаси Симидзу, прославившийся циклом культовых фильмов ужасов «Проклятие». Медленная и тягучая атмосфера порадует всех поклонников японских кайданов.

Хибики Амадзава — уроженка Токио, получившая по почте деревянный ящик. Изначально девушка не придала анонимной посылке никакого значения, но вскоре артефакт стал источать странный свет. Объединившись с друзьями, Хибики устанавливает адрес отправителя. Выясняется, что заколдованный ящик прибыл из печально известного леса самоубийц Аокигахара. Кроме того, на каждого, кто соприкоснулся с посылкой, наложено смертельное проклятие. Снять его можно, лишь отыскав источник зла.

Студенты во главе с Хибики отправляются в опасное путешествие, рассчитывая найти заброшенную деревню, скрытую вдали от цивилизации. Им необходимо отойти от Токио на сто километров и попасть туда, где нет людей и не ловит сотовая связь. В эти края не суются даже дикие звери, а тем, кто рискнул заглянуть в зловещие места, еще никогда не удавалось вернуться назад живым. Сумеют ли друзья довести расследование до конца?