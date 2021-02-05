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Лес самоубийц Лес самоубийц
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Jukai Mura

Лес самоубийц, 2021

2021 / Япония
4.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Японский хоррор о смертельном проклятье
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Причины посмотреть Факты О фильме

Аокигахара — место с дурной репутацией. По статистике, здесь ежегодно происходят сотни самоубийств. Отчаявшиеся люди преодолевают многодневный маршрут, чтобы наложить на себя руки близ живописного склона горы Фудзиямы. Однажды сюда попадает группа молодых студентов из мегаполиса. Чтобы выжить, им придется сразиться с потусторонней силой.

«Лес самоубийц» — продолжение мистического хоррора «Деревня Инунаки», вышедшего на экраны в 2019 году. Режиссером и сценаристом вновь выступил Такаси Симидзу, прославившийся циклом культовых фильмов ужасов «Проклятие». Медленная и тягучая атмосфера порадует всех поклонников японских кайданов.

Хибики Амадзава — уроженка Токио, получившая по почте деревянный ящик. Изначально девушка не придала анонимной посылке никакого значения, но вскоре артефакт стал источать странный свет. Объединившись с друзьями, Хибики устанавливает адрес отправителя. Выясняется, что заколдованный ящик прибыл из печально известного леса самоубийц Аокигахара. Кроме того, на каждого, кто соприкоснулся с посылкой, наложено смертельное проклятие. Снять его можно, лишь отыскав источник зла.

Студенты во главе с Хибики отправляются в опасное путешествие, рассчитывая найти заброшенную деревню, скрытую вдали от цивилизации. Им необходимо отойти от Токио на сто километров и попасть туда, где нет людей и не ловит сотовая связь. В эти края не суются даже дикие звери, а тем, кто рискнул заглянуть в зловещие места, еще никогда не удавалось вернуться назад живым. Сумеют ли друзья довести расследование до конца?

 

 

Аокигахара — реальное место, где действительно совершено рекордное количество самоубийств. Официальный поиск тел начался еще в 1970-е годы, но дурная слава леса сформировалась значительно раньше. Так, в 1960 году на прилавках магазинов появилась книга Сэйте Мацумото «Пагода волн» о женщине, наложившей на себя руки в Аокигахаре. Настоящим феноменом поп-культуры национальный парк стал после публикации романа 1993 года «Полное руководство по самоубийству» писателя Ватару Цуруми.

Это далеко не первая лента, действие которой разворачивается в печально известном лесу. В 2004 году на экраны вышла драма «Море деревьев» Томоюки Такимото о четырех героях, решивших покончить с собой на территории Аокигахары. В 2015 году классик авторского кино Гас Ван Сент выпустил фильм «Лес самоубийц» с Мэттью Макконахи и Наоми Уоттс на схожую тему.

На счету режиссера и сценариста Такаси Симидзу свыше десяти фильмов ужасов. Кроме знаменитого «Проклятия» и его сиквелов постановщик снял хорроры «7500», «Лабиринт страха», «Маребито» и др. Кроме того, в 2014 году Симидзу экранизировал классическое аниме Хаяо Миядзаки «Ведьмина служба доставки».

В актерском касте «Леса самоубийц» задействованы преимущественно молодые и неизвестные широкой аудитории актеры. Анна Ямада и Фудзю Камио прежде исполняли второстепенные и эпизодические роли в дорамах, а для Маю Ямагути и Юки Куры это лишь второе появление на большом экране.

В кинокартине снялась популярная японская певица Харука Кудо, несколько лет выступавшая в айдол-группе Morning Musume. До того как она попала в состав коллектива, Кудо проходила кастинг в музыкальном шоу Hello! Pro Egg. Начиная с 2018 года исполнительница активно снимается в кино. В послужном списке звезды участие в фильмах «Восхождение Котэры», «461 бэнто» и «Рисовые бунты».

Таинственный ящик, запечатанный страшным заклинанием, попадает в мирное селение, и проклятие начинает распространяться повсюду. Оказывается, мистическая посылка пришла сюда из деревни в лесу Дзюкай, прозванного лесом самоубийц. Чтобы избавиться от проклятия и найти источник зла, нужно войти в проклятый лес. Но из него никогда не выйти живым.

4.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 6 мая 2021
Премьера онлайн 16 марта 2022
Премьера в мире 5 февраля 2021
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Такаши Шимицу
Такаши Шимицу
В ролях
Юми Адати
Юми Адати
Анна Ямада
Анна Ямада
Фудзю Камио
Фудзю Камио
Асука Куросава
Асука Куросава
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Лес самоубийц 2 постера
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Лес самоубийц смотреть онлайн

Лес самоубийц
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Наша рецензия
Для любителей адреналина или просто для тех, кто давно не щекотал себе нервы, на экраны выходит новая работа японского режиссёра Такаси Симидзу — «Лес самоубийц». Постановщик своего рода продолжает тему таинственных мест и лесов, как и в «Деревне Инунаки», и не забывает добавить мистики и ужаса в контексте проклятых вещей и локаций. Что же там еще есть интересного — читайте в нашей рецензии.  Хибики интересуется мистическими и проклятыми вещами,…
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ruslan-dekan 7 мая 2021, 17:19
Если хотите просто потерять деньги, то этот фильм точно для вас
Дмитрий Юдин 11 мая 2021, 17:02
Фильм не от мира всего. Реально не стоит потерянного времени.
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13 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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