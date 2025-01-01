Почему Китнисс в «Голодных играх» не убила Сноу, хотя ненавидела его больше всего — ответ кроется в одной фразе Прим

«Человек-бензопила» теперь и на русском: где посмотреть новую версию культового аниме с рейтингом 8,3

Не просто Кеша Четвергов: вы знали, что у «Усатого няня» был реальный прототип — и его история сильнее, чем кино?

Писал Sci-Fi и метил в президенты: в СССР был свой Шварценеггер, но снимался он вовсе не в боевиках (а сам Арни его обожал)

«Аватар 4» и «Аватар 5» будем ждать еще 13 лет: Кэмерон рассекретил, чем займется после «Огонь и пепел»

Чистокровный Sci-Fi без грамма голубых кристаллов: новый сериал создателя «Во все тяжкие» вряд ли «зайдет» фанатам Хайзенберга

Призрак, палец, глобус, злость: сможете узнать песни из фильмов СССР по набору эмодзи? (тест)

Если стук колес — ваш любимый звук, этот тест для вас: покажет, хорошо ли вы знаете фильмы СССР, где есть поезда

«Каменное лицо в водовороте идиотизма»: новый «Голый пистолет» уже признали лучшей комедией за последние годы — и все из-за Нисона

Сойдет с ума, угонит «Гелик»: 5 новинок с Васильевым, посмотрев которые, забудете о «Невском»