«Лес самоубийц»: Рецензия Киноафиши

Для любителей адреналина или просто для тех, кто давно не щекотал себе нервы, на экраны выходит новая работа японского режиссёра Такаси Симидзу — «Лес самоубийц». Постановщик своего рода продолжает тему таинственных мест и лесов, как и в «Деревне Инунаки», и не забывает добавить мистики и ужаса в контексте проклятых вещей и локаций. Что же там еще есть интересного — читайте в нашей рецензии.

Хибики интересуется мистическими и проклятыми вещами, постоянно смотрит трансляции всяких блогеров-оккультистов. Только её интерес не связан с поп-культурой: она время от времени и вправду видит покойную маму, когда-то совершившую самоубийство. Окружение начинает меняться, когда Хибики вместе со своей сестрой Мэй и друзьями обнаруживает таинственный ящик. Странным образом люди начинают умирать, и ребятам остаётся только выяснить причину таинственных происшествий и причём тут проклятый лес самоубийц.

«Не приходите сюда, чтобы убить себя. Умирайте в Токио», — гласит фраза на внушительного размера знаке перед входом в загадочный лес. Следуя легенде, туда отправляли разных больных, прокаженных и просто никому не нужных людей на неспешную гибель. Поэтому столице уж точно такого рода граждане совсем были ни к чему, в любом случае в Токио спокойно умирают от трудоголизма, а тут хотя бы какая-то мистика и практически традиция.

Лес самоубийц

Такаси Симидзу тоже верен своему стилю и излюбленной теме о проклятиях вокруг человеческих душ. В японской культуре данные суеверия используются достаточно часто, даже сейчас одним из самых популярных аниме считается «Магическая битва», где молодые шаманы истребляют своего рода демонов проклятий. Оккультисты видят их физическое воплощение, которое для обычного человека могло бы показаться чем-то ужасным, а для них это в порядке вещей. У Симидзу в его игровых фильмах никаких таких суперспособностей не имеется, но магия присутствует, да еще и такая, что даже священник не способен справиться.

Режиссер картины в начале нынешнего столетия как раз прославился своим хоррором «Проклятие», который частенько упоминался в контексте японского «Звонка» и его приквела. Уже в то время фильмы ужасов Страны восходящего солнца отличались неким магическим реализмом и высоким уровнем жестокости. Концепты настолько были самобытными и аутентичными, что американские студии закупали японские сценарии пачками. Именно так на свет вышли «голливудские» ремейки «Звонка» и «Проклятия», где об авторах оригинальной истории также не забывали и писали их имена в финальных титрах.

Лес самоубийц

С одной стороны, кажется, что режиссер картины и автор сценария Такаси Симидзу «заигрался» с темой проклятий и потусторонних миров, поэтому «Лес самоубийц», как и его предыдущий фильм «Деревня Инунаки» представляют собой парочку хоррор-фильмов среднего звена. Пока все сейчас пересматривают свое отношение к американским ужастикам благодаря Джордану Пилу и его работам «Прочь» и «Мы», жанр в японском понимании, возможно, не регрессирует, но точно остается в стагнации. Бездумные прогулки молодежи по ночным лесам, таинственные ящики, внезапные покойники на пороге их домов, шизофрения, слишком самоуверенные врачи и камера телефона, запечатлевающая больше одного лица в абсолютно пустой комнате. Упомянутые элементы уже не в первый раз встречаются в фильме ужасов, поэтому самим сюжетом любителей хорроров невозможно привлечь. В таком случае ради завоевания аудитории идут спецэффекты или социальный подтекст, последнее лучше всего показано как раз у Джордана Пила. Мистика в ужасах теперь уходит на второй план, и количеством проклятий и сумасшедших духов уже невозможно заинтересовать зрителей. Только создатель «Леса самоубийц» не бежит за аудиторией, а делает такие «ужастики» класса B просто в свое удовольствие, и молодые актеры ему только в этом помогают.

При таком раскладе условный сиквел «Деревни Инунаки» понравится всем любителям простых, но вполне себе страшных и мистических хорроров. «Лес самоубийц» никаким образом не меняет жанр, но в любом случае вы пойдете на эту картину не за этим, а пощекотать нервишки и получить долгожданную порцию адреналина. Последнее уж точно будет обеспечено.