Недетские сказки, 2019

Спустя несколько месяцев после окончания Второй мировой войны в Венгрии царят беспорядки и неопределенность. Мошенник пытается воспользоваться этими тревожными временами, а когда ему приходится бежать, незнакомая женщина с сыном укрывают его глубоко в лесу. Сражаясь со своими демонами войны, герой заводит страстный роман который может стоить ему жизни. Новый историко-романтический триллер от создателей картин «Полусвет» (Félvilág, 2015, фильм-участник фестиваля CIFRA 2), «Посол в Берн» (A berni követ, 2014) и «Вечная зима» (Örök tél, 2018) обещает много азарта, поворотов и эмоций. По словам режиссера, историческая канва сюжета позволила поэкспериментировать с жанрами вестерна и нуара.