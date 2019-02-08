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Недетские сказки
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Недетские сказки, 2019

2019 / Венгрия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Спустя несколько месяцев после окончания Второй мировой войны в Венгрии царят беспорядки и неопределенность. Мошенник пытается воспользоваться этими тревожными временами, а когда ему приходится бежать, незнакомая женщина с сыном укрывают его глубоко в лесу. Сражаясь со своими демонами войны, герой заводит страстный роман который может стоить ему жизни. Новый историко-романтический триллер от создателей картин «Полусвет» (Félvilág, 2015, фильм-участник фестиваля CIFRA 2), «Посол в Берн» (A berni követ, 2014) и «Вечная зима» (Örök tél, 2018) обещает много азарта, поворотов и эмоций. По словам режиссера, историческая канва сюжета позволила поэкспериментировать с жанрами вестерна и нуара.

6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 10 сентября 2020
Премьера в мире 8 февраля 2019
Возраст 16+
Режиссер
Аттила Сас
В ролях
Тамаш Сабо
Вица Керекеш
Вица Керекеш
Левенте Молнар
Левенте Молнар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Недетские сказки 1 постер
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