Кроссовушка, 2021

Перед нами современная версия известной сказки «Золушка», сюжет которой крутится вокруг культуры кроссовок Нью-Йорка, от режиссера Элизабет Аллен по сценарию Тамары Честна, Минди Стерн и Джорджа Гора II.

Представляя авангардную субкультуру уличных кроссовок Нью-Йорка, картина рассказывает необыкновенную историю юного парня по имени Эль (Чоузен Джейкобс). Он мечтает заниматься дизайном кроссовок, но на данный момент работает всего лишь продавцом в местном обувном магазине в Куинсе, который раньше принадлежал его покойной матери. Герой скрывает свое страстное увлечение и талант из-за давления злого отчима и двух жестоких сводных братьев. Эти двое готовы испортить любую возможность, которая появляется на пути парня, заставляя его чувствовать себя еще более одиноким и потерянным. Однажды Эль встречает девушку Киру Кинг (Александра Андервуд), отчаянную и смелую дочь настоящей звезды баскетбола и влиятельного предпринимателя Дариуса Кинга (Джон Сэлли). Между молодыми людьми моментально проносятся искры, а их общая любовь к кроссовкам делает их родственными душами. Получив небольшой толчок от своего лучшего друга Сами (Девин Некода) и немного магии от своего крестного отца, парень находит в себе смелость использовать свой врожденный талант, чтобы воплотить мечту в реальность и стать дизайнером обуви в индустрии кроссовок.

Переосмысление всеми любимой истории предлагает зрителям совершенно новый подход, где магия может быть результатом усердного труда, а сила волшебства существует внутри каждого из нас.