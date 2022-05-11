Кроссовушка, 2021

Перед нами современная версия известной сказки «Золушка», сюжет которой крутится вокруг культуры кроссовок Нью-Йорка, от режиссера Элизабет Аллен по сценарию Тамары Честна, Минди Стерн и Джорджа Гора II.
Представляя авангардную субкультуру уличных кроссовок Нью-Йорка, картина рассказывает необыкновенную историю юного парня по имени Эль (Чоузен Джейкобс). Он мечтает заниматься дизайном кроссовок, но на данный момент работает всего лишь продавцом в местном обувном магазине в Куинсе, который раньше принадлежал его покойной матери. Герой скрывает свое страстное увлечение и талант из-за давления злого отчима и двух жестоких сводных братьев. Эти двое готовы испортить любую возможность, которая появляется на пути парня, заставляя его чувствовать себя еще более одиноким и потерянным. Однажды Эль встречает девушку Киру Кинг (Александра Андервуд), отчаянную и смелую дочь настоящей звезды баскетбола и влиятельного предпринимателя Дариуса Кинга (Джон Сэлли). Между молодыми людьми моментально проносятся искры, а их общая любовь к кроссовкам делает их родственными душами. Получив небольшой толчок от своего лучшего друга Сами (Девин Некода) и немного магии от своего крестного отца, парень находит в себе смелость использовать свой врожденный талант, чтобы воплотить мечту в реальность и стать дизайнером обуви в индустрии кроссовок.
Переосмысление всеми любимой истории предлагает зрителям совершенно новый подход, где магия может быть результатом усердного труда, а сила волшебства существует внутри каждого из нас.
14 февраля 2020 года стало известно, что Disney разрабатывает современный фильм о Золушке в жанре мюзикл с элементами хип-хопа, сосредоточенный вокруг культуры кроссовок, для своего сервиса потокового вещания Disney +.
Картина спродюсирована Disney Channel и Jane Startz Productions.
Съемки фильма должны были начаться в мае 2020 года в Торонто и Гамильтоне в Канаде, но все пришлось отложить из-за пандемии COVID-19. Производство картины стартовало 19 октября 2020 года и закончилось 9 декабря 2020 года.
Режиссерское кресло заняла Элизабет Аллен. Она известна благодаря работе в таких проектах, как «Почему женщины убивают», «Дневники вампира», «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение», «Сплетница».
Для сценаристов Джорджа Гора II и Минди Стерн данный проект является первым подобным опытом. Тамара Честна ранее была одной из сценаристов фильма «После» (2019).
Главную роль исполнил Чоузен Джейкобс. Он известен тем, что сыграл роль Майка Хэнлона в «Оно» Андреса Мускетти. Также в фильме снялись Александра Андервуд («И повсюду тлеют пожары»), Джон Сэлли («Плохие парни»), Ловина Явари («Шазам!») и другие.
Фильм представляет собой мюзикл об уличной культуре, который переосмысляет традиционную сказку о Золушке: вместо главной героини – девушки перед зрителями темнокожий парень. Однако не в первый раз в современной интерпретации сказки меняются гендерные роли. Например, в другой версии «Золушки» от кинокомпании Sony появляется гендерно-нейтральная фея-крестная в исполнении Билли Портера.
Современная трактовка Золушки. События разворачиваются в Нью-Йорке, где люди одержимы коллекционированием кроссовок.