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Лекси Андервуд
Лекси Андервуд
Lexi Underwood
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Лекси Андервуд
Lexi Underwood
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Дата рождения
28 августа 2003
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Чеверли, Мэриленд, США
Рост
150 см
Биография Лекси Андервуд
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Фильмография Лекси Андервуд
Кроссовушка
комедия, семейный, мюзикл
2021, США
3.0
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