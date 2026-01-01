Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма День Шакала 1973

Оскар 1974 Оскар 1974
Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 1974 Золотой глобус 1974
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Best Film Editing
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Best Sound Track
Номинант
 Best Direction
Номинант
 Best Screenplay
Номинант
 Best Sound Track
Номинант
