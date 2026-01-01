Оповещения от Киноафиши
Фильмы
День Шакала
Награды и номинации фильма День Шакала
Награды и номинации фильма День Шакала 1973
Оскар 1974
Лучший монтаж
Номинант
Золотой глобус 1974
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Best Film Editing
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Best Sound Track
Номинант
Best Direction
Номинант
Best Screenplay
Номинант
Best Sound Track
Номинант
