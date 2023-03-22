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Киноафиша Новости Эдди Редмэйн сыграет киллера в новой экранизации романа «День Шакала»

Эдди Редмэйн сыграет киллера в новой экранизации романа «День Шакала»

22 марта 2023 10:06
Эдди Редмэйн сыграет киллера в новой экранизации романа «День Шакала»

Съемки сериала от создателей «Джонни Д.» и «Игры престолов» начнутся в этом году.

Согласно Deadline, Эдди Редмэйн присоединился к творческой команде предстоящего сериала «День Шакала», являющегося экранизацией одноименного романа Фредерика Форсайта и ремейком одноименного фильма Фреда Циннемана 1973 года. Редмэйн сыграет в шоу главную роль и выступит его исполнительным продюсером шоу.

Сериал расскажет о наемном убийце Шакале (Редмэйн), нанятом французской террористической организацией ОАС для ликвидации президента Шарля де Голля.

Производством занимается Universal International Carnival Films по заказу Sky Studios и стримингового сервиса Peacock. Шоураннером является Ронан Беннетт, ранее работавший над исторической драмой «Порох» и гангстерским фильмом «Джонни Д.». Режиссером выступит Брайан Кирк, наиболее известный по таким проектам, как «Подпольная империя» и «Игра престолов». Команда планирует начать съемки в этом году.

Последними проектами Редмэйна на данный момент являются триллер «Добрый медбрат», в котором он исполнил центральную роль в паре с Джессикой Честейн, и фэнтези «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Помимо «Дня Шакала», в ближайшем будущем актер появится в историческом триллере «Последние дни ночи», сценарий которого написал автор оскароносного фильма «Игра в имитацию» Грэм Мур.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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