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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Наталия Васько
Natalya Vasko
Киноафиша
Персоны
Наталия Васько
Наталия Васько
Natalya Vasko
Дата рождения
19 октября 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Червоноград, СССР (Украина)
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Наталии Васько
Родилась 19 октября 1972 года. Червоноград, СССР (Украина).
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