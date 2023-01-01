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Бен Гур
Бен Гур, 2010: актеры и роли
Ben Hur
Бен Гур
2010 / Германия / Испания / Канада / США
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Бен Гур, 2010: актеры и роли
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Режиссер
Стив Шилл
Steve Shill
В ролях
Джозеф Морган
Joseph Morgan
Стивен Кэмпбелл Мур
Stephen Campbell Moore
Эмили ВанКэмп
Emily VanCamp
Кристин Кройк
Kristin Kreuk
Бен Кросс
Ben Cross
Симон Андреу
Simón Andreu
Алекс Кингстон
Alex Kingston
Джеймс Фолкнер
James Faulkner
Арт Малик
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Марк Уоррен
Marc Warren
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