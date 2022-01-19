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Кристин Кройк
Кристин Кройк
Kristin Kreuk
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Кристин Кройк
Kristin Kreuk
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Дата рождения
30 декабря 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Рост
163 см
Биография Кристин Кройк
Родилась 30 декабря 1982 года. Ванкувер, Британская Колумбия, Канада.
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Фильмография Кристин Кройк
Экстази
мелодрама, драма
2011, Канада
5.0
Бен Гур
боевик, приключения, драма
2010, Германия / Испания / Канада / США
6.0
Уличный боец
приключения, боевик, триллер
2009, США
4.0
Волшебник Земноморья
приключения, драма, фэнтези
2004, США
6.0
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