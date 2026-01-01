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Кэсси Стил
Cassie Steele
Киноафиша
Персоны
Кэсси Стил
Кэсси Стил
Cassie Steele
Дата рождения
2 декабря 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Торонто, Онтарио, Канада
Актерское амплуа
Путешественник
,
Актёр ужасов
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.6
Рик и Морти
(2013)
6.7
Охотники за древностями
(1999)
4.1
Ритуал
(2014)
Фильмография Кэсси Стил
4.1
Ритуал
The Dorm
ужасы
2014, США
8.6
Рик и Морти
комедия, приключения, фантастика
2013, США
6.7
Охотники за древностями
боевик, приключения, фэнтези
1999, США
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