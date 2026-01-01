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Кэсси Стил
Кэсси Стил Cassie Steele
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Кэсси Стил

Cassie Steele

Дата рождения
2 декабря 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Торонто, Онтарио, Канада
Актерское амплуа
Путешественник, Актёр ужасов, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Рик и Морти 8.6
Рик и Морти (2013)
Охотники за древностями 6.7
Охотники за древностями (1999)
Ритуал 4.1
Ритуал (2014)

Фильмография Кэсси Стил

Ритуал 4.1
Ритуал The Dorm
ужасы 2014, США
Рик и Морти 8.6
Рик и Морти
комедия, приключения, фантастика 2013, США
Охотники за древностями 6.7
Охотники за древностями
боевик, приключения, фэнтези 1999, США
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