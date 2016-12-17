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Мифика. Богоубийца Мифика. Богоубийца
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Mythica: The Godslayer

Мифика. Богоубийца, 2016

2016 / США
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Волшебница по имени Марек пытается спасти мир от сокрушительного нападения зомби. Живых мертвецов можно уничтожить только особенным оружием, которое создали сами Боги. Главная героиня отправляется на поиск бесценного артефакта, а вместе с ней идет верный друг и помощник, полуэльф Даген. Но перед решающим сражением Марек понимает, что только искреняя доброта может дать шанс человечеству. Король нечистой сила продолжает нападать, и волшебнице нужно найти его, чтобы справиться с врагами и не допустить победы мертвецов над всем миром.

  • Адам Джонсон, исполнивший одну из ключевых ролей в фильме, работает в кинематографе с середины 90-х. В его портфолио более 50 работ. Актер известен по съемкам в проектах «Закон и порядок: Лос-Анджелес», «Университетский вампир».
  • Кевин Сорбо, игравший одного из персонажей франшизы, сравнивает проект «Мифика» с трилогией «Властелин колец», а свой образ – с Гэндальфом Серым.
  • «Богоубийца» – заключительная часть фантастической серии, состоящей из пяти частей, о приключениях могущественной Марек.
  • Для Джейка Стормоэна работа в фильме стала одним из самых значимых проектов в актерской карьере.

Зорлок собрал все части проклятого камня Даркспор и уже заполонил ордами нежити весь мир. Поэтому Марек и Даген отправляются на поиски молота Тека — это единственная вещь, способная разрушить проклятый камень. А в это время Тек и Тила стоят на защите последнего оплота людей. Но для полной победы над Зорлоком команде Алых терний придется отринуть все сомнения и, объединившись, вступить в последний бой.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 17 декабря 2016
Премьера в мире 17 декабря 2016
Возраст 12+
Режиссер
Джон Лойд
В ролях
Джейк Стормоен
Мелани Стоун
Мелани Стоун
Адам Джонсон
Кевин Сорбо
Кевин Сорбо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мифика. Богоубийца 2 постера
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