Мифика. Богоубийца, 2016

Волшебница по имени Марек пытается спасти мир от сокрушительного нападения зомби. Живых мертвецов можно уничтожить только особенным оружием, которое создали сами Боги. Главная героиня отправляется на поиск бесценного артефакта, а вместе с ней идет верный друг и помощник, полуэльф Даген. Но перед решающим сражением Марек понимает, что только искреняя доброта может дать шанс человечеству. Король нечистой сила продолжает нападать, и волшебнице нужно найти его, чтобы справиться с врагами и не допустить победы мертвецов над всем миром.