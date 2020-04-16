Оповещения от Киноафиши
Постер мультфильма Наш дом: Как жить на планете Земля
7.3 Рейтинг IMDb: 7.3
Наш дом: Как жить на планете Земля

Наш дом: Как жить на планете Земля

Here We Are: Notes for Living on Planet Earth 18+
О фильме

Накануне Дня Земли семилетний мальчик узнает о чудесах планеты благодаря родителям и загадочному экспонату в Музее Всего.

Страна США
Продолжительность 36 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 16 апреля 2020
Премьера в мире 16 апреля 2020
Производство Apple, Studio Aka
Другие названия
Here We Are: Notes for Living on Planet Earth, Aqui Estamos Nós: notas sobre como viver no planeta Terra, Aquí estamos: notas para vivir en el planeta Tierra, Estamos aquí: notas para vivir en el planeta Tierra, Here We Are：歡迎來到這個美麗的星球, Hier sind wir: Anleitung zum Leben auf der Erde, Itt vagyunk: Jegyzetek az életről a Földön, Noi siamo qui: dritte per vivere sul pianeta terra, Nous sommes là : Notes concernant la vie sur la planète Terre, Βρισκόμαστε εδώ: Σημειώσεις για τη ζωή στον πλανήτη Γη, Наш дом: Как жить на планете Земля, ほらここにいるよこのちきゅうてくらすためのメモ
Режиссер
Филип Хант
Дуглас Кэрриган
В ролях
Мэрил Стрип
Джейкоб Тремблэ
Рут Негга
Крис О'Дауд
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

7.3
7.3 IMDb
Отзывы о мультфильме

