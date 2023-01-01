Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Наш дом: Как жить на планете Земля Наш дом: Как жить на планете Земля
Киноафиша Фильмы Наш дом: Как жить на планете Земля Наш дом: Как жить на планете Земля, 2020: актеры и роли
Here We Are: Notes for Living on Planet Earth Наш дом: Как жить на планете Земля 2020 / США
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Наш дом: Как жить на планете Земля, 2020: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Филип Хант Philip Hunt Дуглас Кэрриган Douglas Carrigan
В ролях
Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Джейкоб Тремблэ Джейкоб Тремблэ Jacob Tremblay Рут Негга Рут Негга Ruth Negga Крис О'Дауд Крис О'Дауд Chris O'Dowd
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Правду о странном пристрастии Ротару предали огласке: среди звезд такое практикуют единицы
Винокуров из «Тайн следствия» собирает мусор: никто не ожидал, что жизнь так обернется
После новостей о смене гражданства: Тарасова ошарашила неожиданным заявлением
Скандал с внебрачным сыном Григорьева-Апполонова обернулся неожиданностью (фото)
Ни рыба ни мясо: эту женщину считают тайной женой Билана
Единственный выживший сын Влада Листьева поражает сходством с отцом (фото)
Женатым не смотреть: из-за фото Анны Снаткиной в купальнике учащается пульс
К тещам такие приходят только в кошмарах: худшие зятья по знаку зодиака
3 женских имени, обладательницы которых могут прожить до 100 лет
Омар Хайям знал секрет настоящего счастья: ваша жизнь не будет прежней
Вытер о нее ноги и ушел: кем была единственная жена Садальского
Этот тест о мультфильмах СССР вызовет у вас прилив ностальгии
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше