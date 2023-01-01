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Наш дом: Как жить на планете Земля
Наш дом: Как жить на планете Земля, 2020: актеры и роли
Here We Are: Notes for Living on Planet Earth
Наш дом: Как жить на планете Земля
2020 / США
7.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Наш дом: Как жить на планете Земля, 2020: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Филип Хант
Philip Hunt
Дуглас Кэрриган
Douglas Carrigan
В ролях
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Джейкоб Тремблэ
Jacob Tremblay
Рут Негга
Ruth Negga
Крис О'Дауд
Chris O'Dowd
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Переводчик
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