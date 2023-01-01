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365 дней
365 дней, 2020: актеры и роли
365 dni
365 дней
2020 / Польша
3.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 3.3
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365 дней, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Барбара Бяловас
Barbara Bialowas
Томаш Мандес
Tomasz Mandes
В ролях
Анна Мария Сиклуцка
Anna Maria Sieklucka
Мишель Морроне
Michele Morrone
Бронислав Вроцлавский
Bronisław Wrocławski
Отар Саралидзе
Otar Saralidze
Магдалена Лямпарская
Magdalena Lamparska
Наташа Урбаньска
Natasza Urbanska
Гражина Шаполовска
Grażyna Szapołowska
Томаш Стокингер
Tomasz Stockinger
Джанни Паризи
Матеуш Ласовски
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