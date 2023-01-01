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Киноафиша Фильмы 365 дней 365 дней, 2020: актеры и роли
365 dni 365 дней 2020 / Польша
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11 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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365 дней, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Барбара Бяловас Барбара Бяловас Barbara Bialowas Томаш Мандес Томаш Мандес Tomasz Mandes
В ролях
Анна Мария Сиклуцка Анна Мария Сиклуцка Anna Maria Sieklucka Мишель Морроне Мишель Морроне Michele Morrone Бронислав Вроцлавский Бронислав Вроцлавский Bronisław Wrocławski Отар Саралидзе Отар Саралидзе Otar Saralidze Магдалена Лямпарская Магдалена Лямпарская Magdalena Lamparska Наташа Урбаньска Наташа Урбаньска Natasza Urbanska Гражина Шаполовска Гражина Шаполовска Grażyna Szapołowska Томаш Стокингер Tomasz Stockinger Джанни Паризи Матеуш Ласовски
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