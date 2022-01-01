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Барбара Бяловас
Барбара Бяловас
Barbara Bialowas
О персоне
Фильмография
Барбара Бяловас
Barbara Bialowas
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Дата рождения
10 августа 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актриса
Место рождения
Ополе, Польша
Биография Барбара Бяловас
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Фильмография Барбара Бяловас
365 дней
мелодрама
2020, Польша
3.0
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