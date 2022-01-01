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Магдалена Лямпарская
Магдалена Лямпарская
Magdalena Lamparska
О персоне
Фильмография
Магдалена Лямпарская
Magdalena Lamparska
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Дата рождения
6 января 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Слупск, Польша
Биография Магдалена Лямпарская
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Фильмография Магдалена Лямпарская
365 дней
мелодрама
2020, Польша
3.0
Только не сейчас
мелодрама
2010, Россия / Польша
7.0
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