Киноафиша Фильмы 365 дней Награды и номинации фильма 365 дней

Награды и номинации фильма 365 дней 2020

Золотая малина 2021 Золотая малина 2021
Худший сценарий
Победитель
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая женская роль
Номинант
 Худший сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
