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Наташа Урбаньска
Наташа Урбаньска
Natasza Urbanska
О персоне
Фильмография
Наташа Урбаньска
Natasza Urbanska
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Дата рождения
17 августа 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Варшава, Польша
Биография Наташа Урбаньска
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Фильмография Наташа Урбаньска
365 дней
мелодрама
2020, Польша
3.0
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