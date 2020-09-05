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Где ты, Адам?
Киноафиша Фильмы Где ты, Адам? Отзывы о фильме «Где ты, Адам?»
Gde ti, Adam? Где ты, Адам? 2019 / Россия
8.0 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Где ты, Адам?»

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osavost 5 сентября 2020, 16:27
Оценка
Если бы меня попросили назвать этот фильм, я бы назвала его:"Послание". Это был как будто откровенный разговор игумена монастыря Дохиар со всеми нами. "Воскресение - это все, а без воскресения все лож" - словами апостола Павла обращается к нам игумен монастыря Дохиар. Искренне и правдиво показана жизнь братии монастыря - их служение, тяжёлая каждодневная работа, ночные бдения и даже ошибки.
Отдельно хочется выразить благодарность режиссёру - постановщику и композитору.
В фильме показаны все четыре времени года: весна, лето, осень, зима. И каждое время года прекрасно по своему - то серый туман, окутывающий дымкой горы, то море бьющееся о скалы, ливневый дождь, снег искрящийся на солнце словно хрусталь. Созерцание... Во истину прекрасно все, что создал Господь!
Композитору удалось отразить эту чистую девственную красоту горы Афон в своей музыке.
Спасибо всем создателям фильма.
5 сентября 2020, 16:27 Ответить
sergt6677 5 сентября 2020, 22:04
Оценка
Словами не описать. Это полный спектр эмоций, это возможность увидеть то самое настоящее чего просит наша душа - любовь, любовь безмерную, любовь нечеловеческую. Это красота: природа Афона, снятая так, что ВВС позавидовать должны - дух захватывает. Создателям фильма нижайший поклон. Буду пересматривать снова и снова, окунаясь в это созерцание, для поиска себя.
5 сентября 2020, 22:04 Ответить
Евгения Гутина 11 октября 2020, 14:05
Оценка
Волшебный фильм!
11 октября 2020, 14:05 Ответить
Кэт Лазарева 13 октября 2020, 22:29
Оценка
Обязательно смотреть!!! Возможно это изменит вашу жизнь!
13 октября 2020, 22:29 Ответить
Sonya 15 ноября 2020, 22:54
Оценка
Фильм впечатлил.
Нет точного "понравился" или "нет".
Поднялись при просмотре разные чувства.
Показана с одной стороны - высокая цель духовного служения, а с другой - обычные люди со слабостями, слезами, переживаниями, силой воли, страстями.
Меня поразило как отражается внешняя сторона жизни монахов, как видят её прихожане и внутренняя - без прекрас.
И это не только молитвы, наставления, но и лишения (когда ты выбор делаешь на всю жизнь и чего это стоит)!
И для кого-то строительство монастыря стало делом жизни, Кому-то просто работой, а для кого-то чудом спасения!!
Как человек кладëт на алтарь служения свои желания, тело, мысли, чувства во имя религии и борется сам с собой, преодолевая "страсти".
Вопрос выбора и свободы Во Имя!
Здесь рассказывается история и самого значимого человека - игумена, и, казалось бы, незначительного больного послушника.
Мы, будто наблюдаем за жизнью монахов через чуть открытую дверь.
И, конечно, музыка!! Она так дополняет впечатляющую картинку пейзажей Афона.
15 ноября 2020, 22:54 Ответить
zhanna.zhan-net84 21 ноября 2020, 20:16
Оценка
Фильм очень глубокий. С одной стороны будничная жизнь монахов, с другой - простые истины, которые нужно услышать сейчас каждому..сейчас, в то время, когда человечество как-будто спит..Слова, которые произносятся в фильме проходят в глубину души. Это фильм не для любопытного времяпрепровождения..и не для тех, кто пришел в кино от избытка времени. Это фильм для тех, кто ищет ответы на вопросы вроде тех, -"почему нет счастья в жизни?","когда все будет хорошо?", "для чего я живу" и.т.п. ,для тех, кто ищет главного в своей жизни или уже нашел, Его, того, кто когда-то в раю спрашивал: "Где ты, Адам?". Кто всех нас любит и ждет, когда мы протянем ему руку своим покаянием. Благодатный фильм, проникающий в сердце.
21 ноября 2020, 20:16 Ответить
piter100 26 декабря 2020, 20:13
Я сидел наматывал все 1,5 часа сопли на кулак! При том, что сам много раз был на Афоне и в этом монастыре и лично был знаком с игуменом. Что нового, думал я, расскажет мне этот фильм?! И то, что планировалось как визит вежливости, превратилось в событие, тронуло до глубины души. Не отрываясь 1,5 часа - камера потрясающая, сюжет глубокий, темпоритм высоченный - в одном кадре смысла столько, что слова не нужны! И это в документальном фильме, даже не художественном.... В лучших традициях итальянского неореализма на высочайшем профессиональном уровне. Фильм событие! Низкий поклон Александру Плиске!
26 декабря 2020, 20:13 Ответить
Андрей и Снежана Егоровы 2 мая 2021, 00:05
Оценка
Невероятный фильм ! ВОЗВРАЩЕНИЕ к себе настоящему ! Муж не с первого раза согласился поехать со мной за 150 км только для того, чтобы посмотреть этот Фильм . После просмотраЕхали молча домой . Не хотелось расплескивать то состояние , которое мы получили во время просмотра фильма . Заговорили только за обедом следующий день. Тут уже наперебой говорили и говорили не умолкая . Каждый увидел своё ! Про себя . Но сошлись в одном - мы едины перед Господом . В жизни мы играем роли , мечемся в мыслях между прошлым и будущим , упускаем что-то очень важное в жизни - себя ! Свою связь с миром ! С Богом ! ,А вот во время фильма получилось встретиться с самим собой живым , в настоящем !!! И хочется сохранить это состояние . Рекомендую всем своим знакомым и незнакомым . Обязательно посмотрите этот фильм . Хорошо бы семьей . Наша семья вышла на Новый виток развития после просмотра фильма . Мы снова слышим друг друга , прожив 30 лет в браке! Фильм о каждом из нас . И каждый унесёт из него столько сколько способен взять на сегодня. Мы едем завтра после службы в Храме снова смотреть фильм ! Фильм этот лучшее - что возможно из того , что усилит ощущение Пасхи ! Я сразу сказала , что мне очень хочется иметь это фильм дома . Но ощущения от просмотра его в кинотеатре с перенесением Вас на Афон , не воссоздаст никакой телевизор или домашний кинотеатр .


и с Вербным воскресением и с великим постом , и во время и
2 мая 2021, 00:05 Ответить
Андрей и Снежана Егоровы 2 мая 2021, 00:07
Оценка
Огромная благодарность за КАЧЕСТВО создателям фильма А ЗАПОРОЩЕНКО и А ПЛИСКА! НЕВЕРОЯТНАЯ , сильная работа .🙏🏻Благодарю вас !
2 мая 2021, 00:07 Ответить
User 10 мая 2021, 08:25
Начитавшись отзывав пошли смотреть, через 20 минут не выдержали и ушли. Серость, хмурость. Видимо нам духодности не хватило восхититься картиной)
10 мая 2021, 08:25 Ответить
mogapak 13 сентября 2021, 18:11
Оценка
Он бесподобен...
13 сентября 2021, 18:11 Ответить
Павел Никитенко 18 февраля 2022, 20:11
Оценка
Я посмотрел ролик рекламный фильма "Где ты, Адам". У нас маленький закрытый город Зеленогорск, наверно у нас его не покажут в кинотеатрах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 февраля 2022, 20:11 Ответить
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