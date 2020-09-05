Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Король-львенок"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Где ты, Адам?
Отзывы о фильме «Где ты, Адам?»
Gde ti, Adam?
Где ты, Адам?
2019 / Россия
8.0
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Где ты, Адам?»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
osavost
5 сентября 2020, 16:27
Оценка
Если бы меня попросили назвать этот фильм, я бы назвала его:"Послание". Это был как будто откровенный разговор игумена монастыря Дохиар со всеми нами. "Воскресение - это все, а без воскресения все лож" - словами апостола Павла обращается к нам игумен монастыря Дохиар. Искренне и правдиво показана жизнь братии монастыря - их служение, тяжёлая каждодневная работа, ночные бдения и даже ошибки.
Отдельно хочется выразить благодарность режиссёру - постановщику и композитору.
В фильме показаны все четыре времени года: весна, лето, осень, зима. И каждое время года прекрасно по своему - то серый туман, окутывающий дымкой горы, то море бьющееся о скалы, ливневый дождь, снег искрящийся на солнце словно хрусталь. Созерцание... Во истину прекрасно все, что создал Господь!
Композитору удалось отразить эту чистую девственную красоту горы Афон в своей музыке.
Спасибо всем создателям фильма.
5 сентября 2020, 16:27
6
0
Ответить
sergt6677
5 сентября 2020, 22:04
Оценка
Словами не описать. Это полный спектр эмоций, это возможность увидеть то самое настоящее чего просит наша душа - любовь, любовь безмерную, любовь нечеловеческую. Это красота: природа Афона, снятая так, что ВВС позавидовать должны - дух захватывает. Создателям фильма нижайший поклон. Буду пересматривать снова и снова, окунаясь в это созерцание, для поиска себя.
5 сентября 2020, 22:04
2
0
Ответить
Евгения Гутина
11 октября 2020, 14:05
Оценка
Волшебный фильм!
11 октября 2020, 14:05
1
0
Ответить
Кэт Лазарева
13 октября 2020, 22:29
Оценка
Обязательно смотреть!!! Возможно это изменит вашу жизнь!
13 октября 2020, 22:29
2
0
Ответить
Sonya
15 ноября 2020, 22:54
Оценка
Фильм впечатлил.
Нет точного "понравился" или "нет".
Поднялись при просмотре разные чувства.
Показана с одной стороны - высокая цель духовного служения, а с другой - обычные люди со слабостями, слезами, переживаниями, силой воли, страстями.
Меня поразило как отражается внешняя сторона жизни монахов, как видят её прихожане и внутренняя - без прекрас.
И это не только молитвы, наставления, но и лишения (когда ты выбор делаешь на всю жизнь и чего это стоит)!
И для кого-то строительство монастыря стало делом жизни, Кому-то просто работой, а для кого-то чудом спасения!!
Как человек кладëт на алтарь служения свои желания, тело, мысли, чувства во имя религии и борется сам с собой, преодолевая "страсти".
Вопрос выбора и свободы Во Имя!
Здесь рассказывается история и самого значимого человека - игумена, и, казалось бы, незначительного больного послушника.
Мы, будто наблюдаем за жизнью монахов через чуть открытую дверь.
И, конечно, музыка!! Она так дополняет впечатляющую картинку пейзажей Афона.
15 ноября 2020, 22:54
1
0
Ответить
zhanna.zhan-net84
21 ноября 2020, 20:16
Оценка
Фильм очень глубокий. С одной стороны будничная жизнь монахов, с другой - простые истины, которые нужно услышать сейчас каждому..сейчас, в то время, когда человечество как-будто спит..Слова, которые произносятся в фильме проходят в глубину души. Это фильм не для любопытного времяпрепровождения..и не для тех, кто пришел в кино от избытка времени. Это фильм для тех, кто ищет ответы на вопросы вроде тех, -"почему нет счастья в жизни?","когда все будет хорошо?", "для чего я живу" и.т.п. ,для тех, кто ищет главного в своей жизни или уже нашел, Его, того, кто когда-то в раю спрашивал: "Где ты, Адам?". Кто всех нас любит и ждет, когда мы протянем ему руку своим покаянием. Благодатный фильм, проникающий в сердце.
21 ноября 2020, 20:16
2
0
Ответить
piter100
26 декабря 2020, 20:13
Я сидел наматывал все 1,5 часа сопли на кулак! При том, что сам много раз был на Афоне и в этом монастыре и лично был знаком с игуменом. Что нового, думал я, расскажет мне этот фильм?! И то, что планировалось как визит вежливости, превратилось в событие, тронуло до глубины души. Не отрываясь 1,5 часа - камера потрясающая, сюжет глубокий, темпоритм высоченный - в одном кадре смысла столько, что слова не нужны! И это в документальном фильме, даже не художественном.... В лучших традициях итальянского неореализма на высочайшем профессиональном уровне. Фильм событие! Низкий поклон Александру Плиске!
26 декабря 2020, 20:13
0
0
Ответить
Андрей и Снежана Егоровы
2 мая 2021, 00:05
Оценка
Невероятный фильм ! ВОЗВРАЩЕНИЕ к себе настоящему ! Муж не с первого раза согласился поехать со мной за 150 км только для того, чтобы посмотреть этот Фильм . После просмотраЕхали молча домой . Не хотелось расплескивать то состояние , которое мы получили во время просмотра фильма . Заговорили только за обедом следующий день. Тут уже наперебой говорили и говорили не умолкая . Каждый увидел своё ! Про себя . Но сошлись в одном - мы едины перед Господом . В жизни мы играем роли , мечемся в мыслях между прошлым и будущим , упускаем что-то очень важное в жизни - себя ! Свою связь с миром ! С Богом ! ,А вот во время фильма получилось встретиться с самим собой живым , в настоящем !!! И хочется сохранить это состояние . Рекомендую всем своим знакомым и незнакомым . Обязательно посмотрите этот фильм . Хорошо бы семьей . Наша семья вышла на Новый виток развития после просмотра фильма . Мы снова слышим друг друга , прожив 30 лет в браке! Фильм о каждом из нас . И каждый унесёт из него столько сколько способен взять на сегодня. Мы едем завтра после службы в Храме снова смотреть фильм ! Фильм этот лучшее - что возможно из того , что усилит ощущение Пасхи ! Я сразу сказала , что мне очень хочется иметь это фильм дома . Но ощущения от просмотра его в кинотеатре с перенесением Вас на Афон , не воссоздаст никакой телевизор или домашний кинотеатр .
и с Вербным воскресением и с великим постом , и во время и
2 мая 2021, 00:05
1
0
Ответить
Андрей и Снежана Егоровы
2 мая 2021, 00:07
Оценка
Огромная благодарность за КАЧЕСТВО создателям фильма А ЗАПОРОЩЕНКО и А ПЛИСКА! НЕВЕРОЯТНАЯ , сильная работа .🙏🏻Благодарю вас !
2 мая 2021, 00:07
1
0
Ответить
User
10 мая 2021, 08:25
Начитавшись отзывав пошли смотреть, через 20 минут не выдержали и ушли. Серость, хмурость. Видимо нам духодности не хватило восхититься картиной)
10 мая 2021, 08:25
0
0
Ответить
mogapak
13 сентября 2021, 18:11
Оценка
Он бесподобен...
13 сентября 2021, 18:11
0
0
Ответить
Павел Никитенко
18 февраля 2022, 20:11
Оценка
Я посмотрел ролик рекламный фильма "Где ты, Адам". У нас маленький закрытый город Зеленогорск, наверно у нас его не покажут в кинотеатрах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 февраля 2022, 20:11
1
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Таинственный поезд
2 комментария
Человек-Паук: Паутина Вселенных
36 комментариев
Переводчик
44 комментария
До рассвета
59 комментариев
BTS: Yet to Come in Cinemas
205 комментариев
Снегирь
13 комментариев
Рождение легенд
11 комментариев
Паралимпиец
6 комментариев
Вызов
276 комментариев
Король неба
27 комментариев
Сквозь время
1 комментарий
Келинжан
1 комментарий
Правдивая ложь
1 комментарий
Путь
1 комментарий
Терминатор 2: судный день
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Отзывы
2023, Россия, детский, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Отзывы
2023, Китай, боевик, драма
Мармадюк
Отзывы
2022, США, анимация
Снегирь
Отзывы
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
До рассвета
Отзывы
2023, Россия, комедия
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Отдельно хочется выразить благодарность режиссёру - постановщику и композитору.
В фильме показаны все четыре времени года: весна, лето, осень, зима. И каждое время года прекрасно по своему - то серый туман, окутывающий дымкой горы, то море бьющееся о скалы, ливневый дождь, снег искрящийся на солнце словно хрусталь. Созерцание... Во истину прекрасно все, что создал Господь!
Композитору удалось отразить эту чистую девственную красоту горы Афон в своей музыке.
Спасибо всем создателям фильма.
Нет точного "понравился" или "нет".
Поднялись при просмотре разные чувства.
Показана с одной стороны - высокая цель духовного служения, а с другой - обычные люди со слабостями, слезами, переживаниями, силой воли, страстями.
Меня поразило как отражается внешняя сторона жизни монахов, как видят её прихожане и внутренняя - без прекрас.
И это не только молитвы, наставления, но и лишения (когда ты выбор делаешь на всю жизнь и чего это стоит)!
И для кого-то строительство монастыря стало делом жизни, Кому-то просто работой, а для кого-то чудом спасения!!
Как человек кладëт на алтарь служения свои желания, тело, мысли, чувства во имя религии и борется сам с собой, преодолевая "страсти".
Вопрос выбора и свободы Во Имя!
Здесь рассказывается история и самого значимого человека - игумена, и, казалось бы, незначительного больного послушника.
Мы, будто наблюдаем за жизнью монахов через чуть открытую дверь.
И, конечно, музыка!! Она так дополняет впечатляющую картинку пейзажей Афона.
и с Вербным воскресением и с великим постом , и во время и
Авторизация по e-mail