Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Про козла
1 постер
Киноафиша Фильмы Про козла

Про козла

Pro kozla 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Благородный Козел взял на себя заботу о стариках и поборол семерых волков.

Страна СССР
Продолжительность 15 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 8 февраля 1960
Дата выхода
8 февраля 1960 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Pro kozla, About the Goat, Про козла
Режиссер
Иосиф Боярский
В ролях
Мария Бурова
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Михаил Петров
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Про козла
Летающий пролетарий 5.4
Летающий пролетарий (1962)
Козлёнок, который считал до десяти 7.1
Козлёнок, который считал до десяти (1968)
Кот-рыболов 7.2
Кот-рыболов (1964)
Как котёнку построили дом 6.3
Как котёнку построили дом (1963)
Бабушкин козлик 6.9
Бабушкин козлик (1963)
Кто поедет на выставку? 5.8
Кто поедет на выставку? (1964)
Портрет 6.2
Портрет (1965)
Лиса, медведь и мотоцикл с коляской 6.8
Лиса, медведь и мотоцикл с коляской (1969)
Лягушонок ищет папу 6.4
Лягушонок ищет папу (1965)
Чудеса среди бела дня 6.9
Чудеса среди бела дня (1978)
Паровозик из Ромашково 6.9
Паровозик из Ромашково (1967)
Подарок для самого слабого 8.0
Подарок для самого слабого (1978)

Рейтинг мультфильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Про козла

Похожие фильмы онлайн

Козлёнок, который считал до десяти
 
Кот-рыболов
 
Как котёнку построили дом
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше