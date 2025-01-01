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О фильме
Благородный Козел взял на себя заботу о стариках и поборол семерых волков.
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Страна
СССР
Продолжительность
15 минут
Год выпуска
1960
Премьера в мире
8 февраля 1960
Дата выхода
8 февраля 1960
СССР
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Pro kozla, About the Goat, Про козла
Режиссер
Иосиф Боярский
В ролях
Мария Бурова
Анатолий Папанов
Михаил Петров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.3
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
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