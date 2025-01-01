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Бабушкин зонтик
Бабушкин зонтик
Babushkin zontik
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О фильме
О волшебном зонтике, который преобразил обыденный мир в сказку.
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Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1969
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Babushkin zontik, Grandmother's Umbrella, Бабушкин зонтик
Режиссер
Лев Мильчин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.6
Оцените
10
голосов
4.7
IMDb
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