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Киноафиша Фильмы Бабушкин зонтик

Бабушкин зонтик

Babushkin zontik 18+
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О фильме

О волшебном зонтике, который преобразил обыденный мир в сказку.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1969
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Babushkin zontik, Grandmother's Umbrella, Бабушкин зонтик
Режиссер
Лев Мильчин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.6
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
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Бабушкин зонтик

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