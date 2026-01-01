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Лев Мильчин Lev Milchin
Киноафиша Персоны Лев Мильчин

Лев Мильчин

Lev Milchin

Дата рождения
18 августа 1920
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
28 июня 1987
Карьера
Режиссер
Место рождения
Минск, Белоруссия
Актерское амплуа
Актер озвучки

Популярные фильмы

Рассказы старого моряка 7.6
Рассказы старого моряка (1970)
Сказка о царе Салтане 7.5
Сказка о царе Салтане (1984)
Стойкий оловянный солдатик 7.4
Стойкий оловянный солдатик (1976)

Фильмография Лев Мильчин

Огуречная лошадка 5.8
Огуречная лошадка Ogurechnaya loshadka
анимация, короткометражный 1989, СССР
Петух и боярин 6.7
Петух и боярин Petukh i boyarin
анимация, короткометражный 1986, СССР
Сказка о царе Салтане 7.5
Сказка о царе Салтане The Tale of Tsar Saltan
анимация, фэнтези 1984, СССР
Маша и волшебное варенье 6.8
Маша и волшебное варенье Masha i volshebnoe varene
анимация 1979, СССР
Маша больше не лентяйка 6.9
Маша больше не лентяйка Воспроизведение начнётся
сразу после покупки
анимация 1978, СССР
Как Маша поссорилась с подушкой 7.2
Как Маша поссорилась с подушкой Kak Masha possorilas s podushkoy
анимация 1977, СССР
Стойкий оловянный солдатик 7.4
Стойкий оловянный солдатик Stoikiy olovyannyy soldatik
анимация, короткометражный 1976, СССР
Рассказы старого моряка. Антарктида 7.2
Рассказы старого моряка. Антарктида Rasskazy starogo moryaka: Antarktida
анимация 1972, СССР
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