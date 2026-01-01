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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Лев Мильчин
Lev Milchin
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Персоны
Лев Мильчин
Лев Мильчин
Lev Milchin
Дата рождения
18 августа 1920
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
28 июня 1987
Карьера
Режиссер
Место рождения
Минск, Белоруссия
Актерское амплуа
Актер озвучки
Популярные фильмы
7.6
Рассказы старого моряка
(1970)
7.5
Сказка о царе Салтане
(1984)
7.4
Стойкий оловянный солдатик
(1976)
Фильмография Лев Мильчин
5.8
Огуречная лошадка
Ogurechnaya loshadka
анимация, короткометражный
1989, СССР
6.7
Петух и боярин
Petukh i boyarin
анимация, короткометражный
1986, СССР
7.5
Сказка о царе Салтане
The Tale of Tsar Saltan
анимация, фэнтези
1984, СССР
6.8
Маша и волшебное варенье
Masha i volshebnoe varene
анимация
1979, СССР
6.9
Маша больше не лентяйка
Воспроизведение начнётся
сразу после покупки
анимация
1978, СССР
7.2
Как Маша поссорилась с подушкой
Kak Masha possorilas s podushkoy
анимация
1977, СССР
7.4
Стойкий оловянный солдатик
Stoikiy olovyannyy soldatik
анимация, короткометражный
1976, СССР
7.2
Рассказы старого моряка. Антарктида
Rasskazy starogo moryaka: Antarktida
анимация
1972, СССР
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