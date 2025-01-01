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Киноафиша Фильмы Жу-жу-жу

Жу-жу-жу

Zhu-zhu-zhu 18+
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О фильме

Приключения маленькой пчелки, которой удалось избежать многих опасностей.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1966
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Zhu-zhu-zhu, Buz-buz-buz, Жу-жу-жу
Режиссер
Лев Мильчин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
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