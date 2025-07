Страна СССР

Продолжительность 21 минута

Год выпуска 1968

Премьера в мире 1 января 1968

Производство Soyuzmultfilm

Другие названия

Steklyannaya garmonika, Стеклянная гармоника, Szklane organki, The Glass Harmonica, The Glass of Harmonica!