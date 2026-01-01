Кровать в спальне — пережиток прошлого: 3 варианта, которые выбирают умные хозяйки вместо громоздкой мебели

1 слово на этикетке выдает прогорклое подсолнечное масло: вот как купить такое, на котором можно готовить даже детям

Памперсы своего ребенка не выкидываю никогда: беру на прогулки и в поездки – спасают даже в 30-градусную жару

«Герой – шизофреник?»: 8+ миллионов зрителей кинулись смотреть этот русский фильм о войне – половина пожалели (даже «Т-34» круче)

«”Невский” – еще терпимо, но это – позор»: ИИ выбрал 3 худших сериала в истории НТВ – под раздачу попали даже Шилов с Глухарем

Единственная дорама с 9.0 на IMDb — и в ней нет ни капли банальщины: «без лишних слов — это шедевр»

Тест для тех, кто знает о кино СССР все: взгляните на 5 кадров и вспомните, что скажут герои

Спустя 12 лет после «Хоббита» Питер Джексон снимает свой следующий шедевр — и он никак не связан со Средиземьем

В кадры этих советских фильмов пробрался смешной кот! Пока не угадаете 3/5 картин – он никуда не уйдет (мяу-тест)

Прокачка закончилась, но рекорды ставить только начинает: это аниме уже метит на трон «Истребителя демонов»