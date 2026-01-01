Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мужчина и женщина»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Как старик наседкой был
Кадры из мультфильма «Как старик наседкой был»
Кадры из мультфильма «Как старик наседкой был»
Онлайн
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Вся информация о мультфильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Отпуск на всю голову
Отзывы
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Пару капель на рулон бумаги — и через 5 минут в туалете пахнет как в люксовом отеле: аромат держится стойко
Почему нельзя мыть посуду в гостях: запомните эту истину раз и на всю жизнь
Обрезки ламината не выбрасываю и даже тащу домой чужие с мусорки: делаю на коленке незаменимые вещи
Японцы добрались до советского «Шерлока»: «Половину времени ржешь, половину – сходишь с ума» – хвалят сильнее, чем шедевр BBC
«Хаос и беспредел»: «Первый отдел» хуже «Невского» буквально во всем – зрители назвали 3 причины, и с ними не поспоришь
Работа работой, а тест по расписанию! — попробуйте угадать фильм СССР по цитате для трудящихся
Раздобыли эксклюзивные фото со съемок «Самого секретного сериала России»: первые кадры «Красной Шамбалы»
«Понял только 30 лет спустя»: иностранцы включили «Кин-Дза-Дза» и уронили челюсть — комедия Данелии «предсказала будущее, и я не шучу»
«Первый отдел» люблю, но уже устала от детективов: включила этот фильм с Колесниковым – всего 2 часа, а впечатлений море
Лучшее фэнтези Amazon уже обошло и «Властелина колец», и «Колесо времени»: «это уникальная экранизация», но в России фанов пока мало
Нового русского «Графа Монте-Кристо» на ночь лучше не смотреть: главная злодейка «будет сниться многим в страшных снах»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри мультфильмы в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667