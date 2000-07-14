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Владимир Бурлаков
Владимир Бурлаков Vladimir Burlakov
Киноафиша Персоны Владимир Бурлаков

Владимир Бурлаков

Vladimir Burlakov

Дата рождения
31 августа 1946
Возраст
53 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
14 июля 2000

Популярные фильмы

Раз – горох, два – горох... 7.1
Раз – горох, два – горох... (1981)
Сказ о Евпатии Коловрате 6.9
Сказ о Евпатии Коловрате (1985)

Фильмография Владимир Бурлаков

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актер 2
Сказ о Евпатии Коловрате 6.9
Сказ о Евпатии Коловрате Skaz o Evpatii Kolovrate
анимация 1985, СССР
Раз – горох, два – горох... 7.1
Раз – горох, два – горох... Raz - gorokh, dva - gorokh...
анимация 1981, СССР
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