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Владимир Бурлаков
Vladimir Burlakov
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Персоны
Владимир Бурлаков
Владимир Бурлаков
Vladimir Burlakov
Дата рождения
31 августа 1946
Возраст
53 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
14 июля 2000
Популярные фильмы
7.1
Раз – горох, два – горох...
(1981)
6.9
Сказ о Евпатии Коловрате
(1985)
Фильмография Владимир Бурлаков
Жанр
Все
Анимация
Год
Все
1985
1981
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.9
Сказ о Евпатии Коловрате
Skaz o Evpatii Kolovrate
анимация
1985, СССР
7.1
Раз – горох, два – горох...
Raz - gorokh, dva - gorokh...
анимация
1981, СССР
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