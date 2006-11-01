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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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О персоне
Михаил Каменецкий
Mikhail Kamenetskiy
Киноафиша
Персоны
Михаил Каменецкий
Михаил Каменецкий
Mikhail Kamenetskiy
Дата рождения
17 июля 1924
Возраст
82 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
1 ноября 2006
Карьера
Режиссер
Популярные фильмы
7.9
Волк и теленок
(1984)
7.6
Самый маленький гном № 1
(1977)
7.1
Бобры идут по следу
(1970)
Фильмография Михаил Каменецкий
5.4
Шарман, шарман!
Sharman, Sharman!
анимация
1992, Россия
6.9
Ежик должен быть колючим?
Yozhik dolzhen byt kolyuchim?
анимация
1990, СССР
Цель
анимация
1989, СССР
6.8
Карпуша
Karpusha
анимация
1988, СССР
5.5
Исчезатель
Ischezatel
анимация, короткометражный
1987, СССР
7.9
Волк и теленок
Volk i telyonok
семейный, анимация, сказка
1984, СССР
6.4
Боцман и попугай
детский
1982, СССР
5.9
Боцман и попугай № 5
анимация
1982, СССР
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