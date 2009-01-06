Menu
IMDb Rating: 4.8
Kinoafisha Films Behind Enemy Lines: Colombia

Behind Enemy Lines: Colombia

Behind Enemy Lines: Colombia 18+
Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2009
World premiere 6 January 2009
Release date
6 January 2009 Australia
6 January 2009 Brazil
14 April 2009 Czechia
26 April 2009 Great Britain
6 January 2009 USA
MPAA R
Production 20th Century Fox Home Entertainment, WWE Studios
Also known as
Behind Enemy Lines: Colombia, Atrás das Linhas do Inimigo III: Colombia, Atrás das Linhas Inimigas III: Operação Colômbia, Behind Enemy Lines 3: Ghost Watch, Đằng Sau Chiến Tuyến 3: Bão Lửa Colombia, Detrás de las líneas enemigas 3 - Colombia, Dietro le linee nemiche III - Missione Colombia, Düşman Hattı 3: Kolombiya, Ellenséges terület 3: A kolumbiai túsz, En territoire ennemi - Mission Colombie, En Territoire Ennemi: Mission Colombie, Im Fadenkreuz 3 - Einsatz in Kolumbien, În spatele liniilor inamice 3: Columbia, Iza neprijateljskih linija 3, Poshte Khotoote Doshman 3: Colombia, Se ehthriko edafos: Apostoli stin Kolomvia, Tras la línea enemiga: Colombia, Vaenlase tagalas 3, Vihollisen keskellä - Kolumbia, Za linią wroga III: Kolumbia, Za linią wroga: Kolumbia, Za nepřátelskou linií 3: Kolumbie, Σε εχθρικό έδαφος: Αποστολή στη Κολομβία, В тила на врага: Колумбия, В тылу врага 3, У тилу ворога: Колумбія, エネミー・ライン3 激戦コロンビア
Director
Tim Matheson
Tim Matheson
Cast
Joe Manganiello
Joe Manganiello
Ken Anderson
Channon Roe
Cast and Crew
4.8
4.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
