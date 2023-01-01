Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моё прекрасное несчастье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кошкин дом Кошкин дом
Киноафиша Фильмы Кошкин дом Кошкин дом, 1958: актеры и роли
The Cat’s House Кошкин дом 1958 / СССР
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Кошкин дом, 1958: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Леонид Амальрик
В ролях
Анастасия Георгиевская Сергей Мартинсон Сергей Мартинсон Вера Орлова Леонид Пирогов
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Шазам!: Ярость богов
Шазам!: Ярость богов
2022, США, фэнтези, боевик
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Ее заветное желание
Ее заветное желание
2020, Япония, анимация, драма, мелодрама
Любовь-Морковь. Восстание машин
Любовь-Морковь. Восстание машин
2023, Россия, комедия
Приключения аргонавтов
Приключения аргонавтов
2022, Франция, приключения, анимация, комедия
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши