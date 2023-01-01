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Кошкин дом
Кошкин дом, 1958: актеры и роли
The Cat’s House
Кошкин дом
1958 / СССР
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Кошкин дом, 1958: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Леонид Амальрик
В ролях
Анастасия Георгиевская
Сергей Мартинсон
Вера Орлова
Леонид Пирогов
В прокате
Премьеры
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