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Осенние сны
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Осенние сны, 1987

1987 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
Трогательный рассказ о стариках, доживающих свои последнии дни в заброшенной белорусской деревне Вежки.
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 5 октября 1987
Режиссер
Игорь Добролюбов
В ролях
Сергей Плотников
Галина Макарова
Борис Новиков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Осенние сны 1 постер
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