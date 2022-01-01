Осенние сны, 1987

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о выходе в прокат О фильме Трогательный рассказ о стариках, доживающих свои последнии дни в заброшенной белорусской деревне Вежки. Развернуть 7.0 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 1 час 26 минут Год выпуска 1987 Премьера в мире 5 октября 1987 Режиссер Игорь Добролюбов В ролях Сергей Плотников Галина Макарова Борис Новиков Все актеры и съемочная группа 1 постер

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