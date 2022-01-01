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Осенние сны
Осенние сны, 1987
1987 / СССР
7.0
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11
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Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
драма
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О фильме
Трогательный рассказ о стариках, доживающих свои последнии дни в заброшенной белорусской деревне Вежки.
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7.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
1987
Премьера в мире
5 октября 1987
Режиссер
Игорь Добролюбов
В ролях
Сергей Плотников
Галина Макарова
Борис Новиков
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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