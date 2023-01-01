Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пять процентов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новые приключения янки при дворе короля Артура Новые приключения янки при дворе короля Артура
Киноафиша Фильмы Новые приключения янки при дворе короля Артура Новые приключения янки при дворе короля Артура, 1988: актеры и роли
Novye priklyucheniya yanki pri dvore korolya Artura Новые приключения янки при дворе короля Артура 1988 / СССР
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Новые приключения янки при дворе короля Артура, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Виктор Гресь
В ролях
Сергей Колтаков Сергей Колтаков Sergey Koltakov Альберт Филозов Альберт Филозов Елена Финогеева Yelena Finogeyeva Александр Кайдановский Александр Кайдановский Анастасия Вертинская Анастасия Вертинская Евгений Евстигнеев Евгений Евстигнеев Yevgeniy Yevstigneyev Евдокия Германова Евдокия Германова Evdokiya Germanova Владимир Сошальский Vladimir Soshalsky Александр Песков Александр Песков
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кошки-мышки
Кошки-мышки
2023, Франция / США, драма, триллер
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Related video
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше