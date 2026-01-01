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Александр Кашперов Aleksandr Kashperov
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Александр Кашперов

Aleksandr Kashperov

Карьера
Актер
Место рождения
Тула, Российская империя
Место смерти
Москва, Российская Федерация
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой триллеров

Популярные фильмы

Председатель 7.8
Председатель (1964)
Максимка 7.3
Максимка (1952)
Дикая охота короля Стаха 6.6
Дикая охота короля Стаха (1973)

Фильмография Александр Кашперов

Жанр
Год
Проще пареной репы
Проще пареной репы
драма, мелодрама 2016, Россия
Мой близкий враг
Мой близкий враг
драма 2015, Россия
Ба-бу
Ба-бу
драма, криминал 2014, Азербайджан / Беларусь
Бабу 5.4
Бабу Ba-bu
драма, криминал 2013, Беларусь / Азербайджан
Человек войны 6.5
Человек войны
военный 2005, Россия/Беларусь
Привет от Чарли-трубача 5.3
Привет от Чарли-трубача Privet ot Charli-trubacha
мелодрама 1998, Россия
Онлайн
Дикая охота короля Стаха 6.6
Дикая охота короля Стаха Dikaya okhota korolya Stakha
драма, триллер, мистика 1973, СССР
Председатель 7.8
Председатель Predsedatel
драма 1964, СССР
Максимка 7.3
Максимка Maksimka
приключения, детский 1952, СССР
Под видом «Краковской» в 99% случаев продают нечто с жиром: вот какой состав канонически правильный
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