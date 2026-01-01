Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Закулисье реальности»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Кашперов
Aleksandr Kashperov
Киноафиша
Персоны
Александр Кашперов
Александр Кашперов
Aleksandr Kashperov
Карьера
Актер
Место рождения
Тула, Российская империя
Место смерти
Москва, Российская Федерация
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.8
Председатель
(1964)
7.3
Максимка
(1952)
6.6
Дикая охота короля Стаха
(1973)
Фильмография Александр Кашперов
Жанр
Все
Военный
Детский
Драма
Криминал
Мелодрама
Мистика
Приключения
Триллер
Год
Все
2016
2015
2014
2013
2005
1998
1973
1964
1952
Все
9
Фильмы
6
Сериалы
3
Актер
9
Проще пареной репы
драма, мелодрама
2016, Россия
Мой близкий враг
драма
2015, Россия
Ба-бу
драма, криминал
2014, Азербайджан / Беларусь
5.4
Бабу
Ba-bu
драма, криминал
2013, Беларусь / Азербайджан
6.5
Человек войны
военный
2005, Россия/Беларусь
5.3
Привет от Чарли-трубача
Privet ot Charli-trubacha
мелодрама
1998, Россия
Онлайн
6.6
Дикая охота короля Стаха
Dikaya okhota korolya Stakha
драма, триллер, мистика
1973, СССР
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
7.8
Председатель
Predsedatel
драма
1964, СССР
7.3
Максимка
Maksimka
приключения, детский
1952, СССР
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «КИОН»
ИНН 7707434100
Под видом «Краковской» в 99% случаев продают нечто с жиром: вот какой состав канонически правильный
Россиян ждет шестидневка уже в 2027 году: власти приняли решение
В СССР сметану резали ножом и мазали на хлеб: сегодня на прилавках лежит «аналог», но вкус уже не тот — и вот почему
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667