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Постер мультфильма Царь Давид
7.6
Киноафиша Фильмы Царь Давид
7.6

Царь Давид

, 1998
King David
Италия / анимация / 18+
Постер мультфильма Царь Давид
7.6

О фильме

Восхождение Давида к власти было тяжелым и тернистым. Мальчик был сыном простого пастуха, но отец отличался жестоким нравом и воинственностью, он привил эти черты с малолетства своему сыну. Уже с юности Давид отличался небывалой силою и мудростью. Его первый крупный подвиг, победа над гигантом Голиафом, снискала ему уважение и восхищение всего войска. Вскоре он стал грозой всех армий, с которыми ему пришлось сразиться, в том числе и войско израильского царя Саула. В его жизни было много битв, побед, предательств, потерь, но он практически не знал поражений и твердо шел к намеченной цели. А еще в его судьбе была страстная запретная любовь к женщине по имени Вирсавия. За сорок лет своего правления он пролил реки крови. Но зато на долю его сына выпала честь построить в Иерусалиме Храм Господень, чтобы хоть частично искупить грехи своего отца…. Мы дарим вам возможность посмотреть онлайн в нашем кинотеатре мультипликационный мультфильм «Король Давид». Это работа итальянских мультипликаторов, выполненная в красочной и реалистичной манере.

Режиссер Орландо Корради
Сценарист Luciano Scaffa
Композитор Gianni Sposito
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1998
Премьера онлайн 1 января 2014
Премьера в мире 1 января 1997
Дата выхода
1 января 2014 США
MPAA G
Производство Mondo TV
Другие названия
King David

Рейтинг мультфильма

7.6
Оцените 15 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 

Отзывы о мультфильме

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