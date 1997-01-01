Восхождение Давида к власти было тяжелым и тернистым. Мальчик был сыном простого пастуха, но отец отличался жестоким нравом и воинственностью, он привил эти черты с малолетства своему сыну. Уже с юности Давид отличался небывалой силою и мудростью. Его первый крупный подвиг, победа над гигантом Голиафом, снискала ему уважение и восхищение всего войска. Вскоре он стал грозой всех армий, с которыми ему пришлось сразиться, в том числе и войско израильского царя Саула. В его жизни было много битв, побед, предательств, потерь, но он практически не знал поражений и твердо шел к намеченной цели. А еще в его судьбе была страстная запретная любовь к женщине по имени Вирсавия. За сорок лет своего правления он пролил реки крови. Но зато на долю его сына выпала честь построить в Иерусалиме Храм Господень, чтобы хоть частично искупить грехи своего отца…. Мы дарим вам возможность посмотреть онлайн в нашем кинотеатре мультипликационный мультфильм «Король Давид». Это работа итальянских мультипликаторов, выполненная в красочной и реалистичной манере.