Хуа Мулан — дочь знаменитого и всеми уважаемого китайского генерала. Всю жизнь он растил дочь в строгости и предъявлял к ней почти такие же требования, как и к своим солдатам. С малых лет Мулан умела стрелять из лука, драться на мечах, прекрасно держалась в седле и, в отличие от подавляющего большинства девушек своего круга, была лишена капризности и жеманства. Когда Мулан стала уже взрослой молодой женщиной, началась великая война. Император обязал каждую семью послать на поле боя одного мужчину. В семье Мулан это мог быть только ее отец, который к тому времени уже был очень стар и болен. Чтобы спасти папу, девушка решила переодеться мужчиной и пойти воевать.