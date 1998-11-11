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Постер мультфильма Легенда о Хуа Мулан
4.9
Киноафиша Фильмы Легенда о Хуа Мулан
4.9

Легенда о Хуа Мулан

, 1998
Hua Mulan
Италия / анимация / 18+
Постер мультфильма Легенда о Хуа Мулан
4.9

О фильме

Хуа Мулан — дочь знаменитого и всеми уважаемого китайского генерала. Всю жизнь он растил дочь в строгости и предъявлял к ней почти такие же требования, как и к своим солдатам. С малых лет Мулан умела стрелять из лука, драться на мечах, прекрасно держалась в седле и, в отличие от подавляющего большинства девушек своего круга, была лишена капризности и жеманства. Когда Мулан стала уже взрослой молодой женщиной, началась великая война. Император обязал каждую семью послать на поле боя одного мужчину. В семье Мулан это мог быть только ее отец, который к тому времени уже был очень стар и болен. Чтобы спасти папу, девушка решила переодеться мужчиной и пойти воевать.

Режиссер Орландо Корради
Сценарист Clelia Castaldo, Loris Peota
Композитор John Sposito
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 11 ноября 1998
Производство Mondo
Другие названия
Hua Mulan, Хуа Мулань

Рейтинг мультфильма

4.9
Оцените 15 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
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Отзывы о мультфильме

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