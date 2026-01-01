Отзывы о мультфильме
Согласно легенде, Покахонтас была дочерью вождя одного индейского племени, которое обитало на территории современного штата Вирджиния. Ее имя означало «маленькая баловница», потому что с детства Покахонтас любила нарушать любые правила и порядки. Она была невероятно смелой и крайне своевольной девушкой. Когда индейцы хотели размозжить череп плененного ими капитана Джона Смита, Покахонтас положила свою голову рядом. Индейцы не решились причинить вред дочери вождя. Вождь пощадил Джона Смита, после чего индейцы стали мирно жить вместе с прибывшими на их землю англичанами. Ну а Покахонтас отправилась в Англию, где предстала перед самой королевой.