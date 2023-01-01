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Лепрекон 5: Сосед
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Leprechaun in the Hood
Лепрекон 5: Сосед
2000 / США
3.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.7
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Вся информация о фильме
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