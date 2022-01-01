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Вечный муж
Киноафиша Фильмы Вечный муж

Вечный муж, 1990

1990 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

В центре внимания взаимоотношения в любовном треугольнике. Вельчанинова, человека «много и широко» пожившего, неожиданно судьба сталкивает с господином Трусоцким, у которого умерла жена, оставив его с 9-летней дочерью. Вельчанинов понимает, что эта девочка — его дочь и терзается вопросом — что именно известно Трусоцкому о любовных связях его жены. Обманутый муж страдает от ревности к умершей жене и не торопится признаваться Вельчанинову, что он все знает об их отношениях. Ревность, оскорбленное доверие превращают добродушного и покорного «вечного мужа» в мстителя. По одноименной повести Ф.М.Достоевского.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 36 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 1 января 1988
Возраст 16+
В ролях
Игорь Костолевский
Игорь Костолевский
Ростислав Янковский
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина
Наталья Данилова
Александр Сластин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Вечный муж 2 постера
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2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
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