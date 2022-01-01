Вечный муж, 1990

В центре внимания взаимоотношения в любовном треугольнике. Вельчанинова, человека «много и широко» пожившего, неожиданно судьба сталкивает с господином Трусоцким, у которого умерла жена, оставив его с 9-летней дочерью. Вельчанинов понимает, что эта девочка — его дочь и терзается вопросом — что именно известно Трусоцкому о любовных связях его жены. Обманутый муж страдает от ревности к умершей жене и не торопится признаваться Вельчанинову, что он все знает об их отношениях. Ревность, оскорбленное доверие превращают добродушного и покорного «вечного мужа» в мстителя. По одноименной повести Ф.М.Достоевского.