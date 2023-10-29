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Убийство на 100 миллионов Убийство на 100 миллионов
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Убийство на 100 миллионов, 2013

2013 / Россия
5.2 Оцените
10 голосов
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Когда в здании банка раздается мощнейший взрыв, а из хранилища загадочным образом пропадает 100 миллионов долларов, под подозрение правоохранительных органов и криминальных группировок попадают близкие люди владельца банка, тело которого так и не было найдено на месте трагедии.

  • Картина приняла участие в конкурсе игровых фильмов “ТВ – ШОК” в рамках XXII Открытого международного фестиваля кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии, который прошел в Анапе с 15 по 22 сентября 2013 года.
  • Сценарий к фильму написал Михаил Погосов, а в качестве режиссера выступил обладатель премии “Икар” Роман Мушегян. После съемок “Убийства на 100 миллионов” Погосов и Мушегян снова пересеклись при производстве мини-сериала “Расплата”.
  • В одном из интервью исполнительница роли Софьи Алена Яковлева отказалась давать комментарии относительно совместной работы с Сергеем Астаховым (Антон) в этом фильме, позже намекнув репортеру на непрофессионализм коллеги.
  • Фильм стал третьей совместной работой для Екатерины Стриженовой (Алиса) и Сергея Астахова (Антон). Ранее они снимались вместе в сериале “Другая жизнь” и комедии “Белый мавр, или Интимные истории о моих соседях”.
     

В одном крупном банке поздно вечером происходит взрыв. В это время на месте должен был находиться владелец банка, но кабинет разворочен, а тело не нашли. Подозрение в организации взрыва и пропаже большой суммы падает на ближайший круг банкира. У каждого был свой мотив сделать это. Все близкие люди банкира попадают под пристальное внимание полиции и криминальных кругов. В результате расследования на свет выплывают многие нелицеприятные факты из жизни всех героев истории, и как следствие, мотивы каждого из них множатся на глазах! Кто же, в конце концов, окажется тем самым, кто организовал взрыв и присвоил 100 миллионов?

5.2 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2013
Возраст 18+
Режиссер
Роман Мушегян
В ролях
Олег Шкловский
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
Иван Николаев
Иван Николаев
Дмитрий Муляр
Дмитрий Муляр
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.2
Оцените 10 голосов
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Постер фильма Убийство на 100 миллионов 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Фрося Бурлакова 29 октября 2023, 16:25
Я очень люблю такие фильмы!Хочу побольше их ,лёгкий,красивый,игра актёров и сюжет,всё гармонично!
Киноафиша.инфо 29 октября 2023, 20:21
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
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