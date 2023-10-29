Убийство на 100 миллионов, 2013

В одном крупном банке поздно вечером происходит взрыв. В это время на месте должен был находиться владелец банка, но кабинет разворочен, а тело не нашли. Подозрение в организации взрыва и пропаже большой суммы падает на ближайший круг банкира. У каждого был свой мотив сделать это. Все близкие люди банкира попадают под пристальное внимание полиции и криминальных кругов. В результате расследования на свет выплывают многие нелицеприятные факты из жизни всех героев истории, и как следствие, мотивы каждого из них множатся на глазах! Кто же, в конце концов, окажется тем самым, кто организовал взрыв и присвоил 100 миллионов?