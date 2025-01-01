Главный герой фильма, молодой частный детектив, приезжает в дорогой отель по вызову его богатого владельца, но по прибытии находит его мертвым. Он предлагает вдове работодателя вернуть гонорар, но та настаивает на том, чтобы он остался на ночь. Постепенно в голове детектива крепнет убеждение, что смерть богача не случайна, и в его смерти повинен один из ближнего круга покойника. Постепенно распутывая клубок интриг, опутавший отель, он раскрывает многолетние семейные тайны и секреты, но и сам все больше увязает в отношениях с женской половиной семьи владельца. Сможет ли он выбраться из отеля живым?