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Постер фильма Отель
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Киноафиша Фильмы Отель

Отель

Otel 18+
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О фильме

Главный герой фильма, молодой частный детектив, приезжает в дорогой отель по вызову его богатого владельца, но по прибытии находит его мертвым. Он предлагает вдове работодателя вернуть гонорар, но та настаивает на том, чтобы он остался на ночь. Постепенно в голове детектива крепнет убеждение, что смерть богача не случайна, и в его смерти повинен один из ближнего круга покойника. Постепенно распутывая клубок интриг, опутавший отель, он раскрывает многолетние семейные тайны и секреты, но и сам все больше увязает в отношениях с женской половиной семьи владельца. Сможет ли он выбраться из отеля живым? 

  • Фильм был полностью снят в Калининграде, в окрестностях поселка Поваровка, где на берегу моря была с нуля выстроена декорация старой двухэтажной гостиницы в натуральную величину. 
  • Это первая коллаборация известнейшего армянского режиссера Романа Мушегяна с российскими киностудиями и звездами российского кино, артистами Екатериной Архаровой и Анатолием Смираниным. 
  • Идея создания фильма возникла у директора армянской телекомпании «Шант» Артура Ерзнкяна в январе. Подготовительный период прошел в кратчайшие сроки, и уже в мае того же года начались основные съемки картины. 

Действия происходят в небольшом отеле. Его владельца находят мертвым, все выглядит так, якобы он умер от сердечного приступа. Дело попадает к детективу, который не верит в естественную смерть богача, в произошедшем он подозревает близкого друга покойного.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2015
Производство Berg Sound
Другие названия
Otel, Hotel, Отель
Режиссер
Роман Мушегян
В ролях
Екатерина Архарова
Анатолий Смиранин
Ирина Чериченко
Ирина Чериченко
Борис Эстрин
Александр Бадалян
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

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Отель

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