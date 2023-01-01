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Поп-звезда
Поп-звезда, 2005: актеры и роли
Popstar
Поп-звезда
2005 / США
4.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 2.5
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Поп-звезда, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Габай
Richard Gabai
В ролях
Эдрианн Палики
Adrianne Palicki
Эндрю Стивенс
Andrew Stevens
Ричард Габай
Richard Gabai
Аарон Картер
Aaron Carter
Алана Остин
Alana Austin
Дина Дилл
Deena Dill
Рик Овертон
Rick Overton
Стелла Стивенс
Stella Stevens
Ванесса Энджел
Vanessa Angel
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
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