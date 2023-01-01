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Поп-звезда
Кадры из фильма «Поп-звезда»
Popstar
Поп-звезда
2005 / США
4.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 2.5
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