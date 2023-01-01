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Санта-киллер
Санта-киллер, 2005: актеры и роли
Santa's Slay
Санта-киллер
2005 / Канада
5.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Санта-киллер, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Стейман
David Steyman
В ролях
Крис Кэттэн
Chris Kattan
Сол Рубинек
Saul Rubinek
Дуглас Смит
Douglas Smith
Билл Голдберг
Bill Goldberg
Дэйв Томас
Dave Thomas
Ребекка Гэйхарт
Фрэн Дрешер
Fran Drescher
Роберт Калп
Robert Culp
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